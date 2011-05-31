Рівненщина - проти спорудження нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС

У кожному населеному пункті Рівненщини, де проходили громадські слухання, більшість їх жителів висловилися проти спорудження нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН з прес-служби обласної організації Української народної партії, усього на Рівненщині було проведено сім таких слухань з участю громадськості, місцевої влади та керівництва Хмельницької АЕС, однак у жодному заході їх організатори так і не поставили на голосування питання щодо доцільності нарощування нових потужностей АЕС.

Показовими у цьому плані були останні слухання, що відбулися у райцентрі Гоща, повідомляють в облорганізації УНП. Перед початком заходу приміщення пікетували представники УНП з метою звернути увагу організаторів на думку громадськості. Однак, незважаючи на те, що жоден з представників місцевих жителів та громадських і політичних організацій не підтримав ідею спорудження нових енергоблоків, головуючий на зборах так і не поставив це питання на голосування.

«Проте, як і в інших населених пунктах, влада провела слухання за своєю схемою: без голосування та врахування думки присутніх. Натомість один з депутатів Рівненської обласної ради самотужки поставив дане питання на голосування. В результаті, абсолютна більшість присутніх у залі шляхом підняття рук висловились проти спорудження енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС», - говориться у повідомленні прес-служби УНП.

У селах Копитків та Кутянка Здолбунівського р-ну, учасники слухань взагалі залишили залу на знак протесту проти ігнорування їхньої позиції проти добудови ХАЕС з боку влади та керівництва атомної станції.

Водночас, як повідомили УНІАН з Національного екологічного центру України, «важливий документ щодо добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції - Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) - існує у двох варіантах: один «м’якіший» - на сайті Хмельницької АЕС, інший, більш жорсткий – на сайті НАЕК «Енергоатом». Невідомо, який саме з цих двох документів показали мешканцям міст Хмельницької області під час громадських слухань у травні, і тому можна говорити про фальсифікацію громадських слухань».

Так, на сайті ХАЕС розміщена Оцінка впливу на навколишнє природне середовище, датована 11 листопада 2009 року. Цей документ дає більш м’яку оцінку впливу на навколишнє середовище у разі аварії на ХАЕС. Водночас, на сайті НАЕК «Енергоатом» розміщений новіший документ від 03 червня 2010 року, який більш категорично оцінює результати аварії. Зокрема, оцінені викиди цезію -137 при запроектній аварії в документі 2010 року у 10 разів більші, ніж такі самі викиди за оцінкою 2009 року.

«Невідомо, який з цих двох документів показали громадськості та обговорили на громадських слуханнях, що зараз пройшли у Нетішині, Славуті, Острозі та Хмельницькому. Адже обидва документи лежать у відкритому доступі, і людям пропонували звертатися до обох сайтів. Тому можна твердити, що людей вводили у оману, а отже, це є приводом для відміни громадських слухань, оскільки їх не можна проводити по різним документам», - вважає координатор енергетичних питань Національного екологічного центру України Артур ДЕНИСЕНКО.