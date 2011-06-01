«Альфа» обшукує підприємство, близьке до «людини Тимошенко»

У Херсоні бійці підрозділу СБУ «Альфа» сьогодні близько 11.40 зайшли на територію ЗАТ «Будмеханізація». Зараз вони проводять виїмку документації і системних блоків комп’ютерів в бухгалтерії підприємства.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова наглядової ради підприємства, керівник фракції ВО «Батьківщина» в Херсонській облраді Сергій ТРІЩАНОВИЧ, на підприємство прийшли 6 слідчих обласного управління СБУ в супроводі бійців «Альфи» в масках. За словами слідчих, вони проводять слідчі дії в рамках кримінальної справи за ухилення від сплати податків і нарахованих штрафних санкцій.

За словами С.ТРІЩАНОВИЧА, слідчі навіть намагалися забрати печатку підприємства, але це їм не сталося.

Голова наглядової ради повідомив, що у підприємства дійсно є суперечка з місцевими податківцями: ще у 2010 році за результатами перевірки, яка проводилася за листом з СБУ, підприємству було нараховано штрафних санкцій на майже 6 млн. грн. Однак, податкова поводиться досить дивно, бо замість того, щоб згідно із законом, надати підприємству повідомлення про штрафні зобов’язання, надали лише акт перевірки для ознайомлення. Керівництво ЗАТ «Будмеханізація» не згодне з результатами перевірки і має намір оскаржити його у суді, але до отримання відповідного повідомлення з податкової зробити цього не може.

«За 2010-2011 роки нас вже перевіряли майже всі контролюючі організації. Наприклад, Держінспекція з будівництва, Держгірпромнагляд та інші. Також - «Херсонобленерго». І всі це робили на виконання листів з СБУ. Держінспекція з будівництва навіть нарахувала нам штрафів на 450 тис. грн., але суд скасував цей штраф як необгрунтований», - повідомив С.ТРІЩАНОВИЧ.

За інформацією керівника прес-групи Управління СБУ в Херсонській області Володимира СЛЮСАРЕНКО, слідчим відділом УСБУ порушено кримінальні справи за ч 2 ст. 202 (порушення порядку ведення господарської діяльності) і ч 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України відносно директора ПРАТ «Будмеханізація». В рамках досудового слідства, згідно з постановою суду, проводиться обшук в приміщенні вказаного підприємства. Такjж В.СЛЮСАРЕНКО зауважив, що по закінченні слідчих дій директору підприємства буде вручено копію протоколу обшуку.

Як передає наш кореспондент, до ЗАТ «Будмеханізація» має безпосереднє відношення народний депутат України, заступник голови парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» і діючий голова Київського і Херсонського осередків партії ВО «Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО, який до 2006 року очолював наглядову раду підприємства.

За словами Ю.ОДАРЧЕНКА, сьогоднішній «наїзд» СБУ на ЗАТ «Будмеханізація» має політичні підстави.

«Я вийшов на обласне СБУ за поясненнями щодо ситуації на підприємстві, але там звели очі вгору і запропонували вирішувати свої проблеми з їх керівництвом. У мене немає сумніву, що вказані дії спецслужб є намаганням знищити одну з найпотужніших на Півдні України парторганізацій ВО «Батьківщина». Але заручниками таких дій влади стануть 300 працівників підприємства і майже 600 пайщиків житла, яке для них будує ЗАТ «Будмеханізація». До речі, в області лише 2-3 підприємства будують житло. Інші вже давно зупинилися», - повідомив Ю.ОДАРЧЕНКО.

Також депутат підкреслив, що наразі керівництво підприємства збере всіх пайщиків і повідомить їм, що, напевно, внаслідок дій влади і, зокрема СБУ, підприємство вже не зможе гарантувати їм своєчасне закінчення будівництва житла, в яке пайщики внесли власні кошти.

Нагадаємо, що рік тому, у червні 2010 року Міністерство будівництва і регіонального розвитку пропонувало Кабміну виділити ЗАТ «Будмеханізація» пільговий кредит з держбюджету у 2 млн. грн. для добудови 10-поверхового будинку в Херсоні на вул. І.Куліка. На той час готовність будинку становила 85% і для завершення робіт підприємству не вистачало 3 млн. грн. Однак, інформації про виділення вказаного кредиту відсутня.