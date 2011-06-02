Начальників двох київських водоканалів вивели на чисту воду

На Київщині викрито керівників двох міських водоканалів, які у 2009 році завдали державі 20 млн. грн. збитків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, за ініціативи голови облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА фахівцями Контрольно-ревізійного управління проведено перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунальної галузі.

В результаті перевірки КРУ та правоохоронними органами було викрито керівників підприємств «Бровари-водоканал» та «Білоцерківський водоканал». Встановлено, що ще 2009 року посадовці під час закупівлі витратних матеріалів, необхідних для діяльності підприємств, підробили документацію, внаслідок чого державі було завдано збитків на суму 20 млн. грн.

Наразі зазначених керівників та заступників голів відповідних міськвиконкомів, які за своїми функціональними обов’язками курували цей напрямок господарської діяльності, звільнено з посад.

За фактами зловживань порушено кримінальні справи, проводиться слідство, йдеться у повідомленні.