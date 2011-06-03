Чоловік заживо спалив жінку, яка з’їла його цуценя

На Харківщині суд на 10 років позбавив волі чоловіка, який заживо спалив жінку, котра з’їла його цуценя.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідний вирок Красноградського райсуду винесений 28-річному безробітному, раніше неодноразово засудженому мешканцю міста Красноград.

Встановлено, що, звільнившись із місць позбавлення волі за скоєння умисних злочинів, він знову вчинив особливо тяжкий злочин. У листопаді 2010 року між п’яним чоловіком та сусідкою по будинку, яка також була в нетверезому стані, виникла сварка. Причиною стало зникнення цуценяти, яке викрала сусідка й з’їла. Через це та давню неприязнь до жінки власник цуценяти побив її, а потім, знайшовши пляшку з легкозаймистою рідиною, облив і підпалив. За кілька днів потерпіла померла в опіковому відділенні Харківської лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.

Державне обвинувачення в суді підтримував прокурор Красноградського району Андрій ЯКОВЛЄВ, який пропонував суду більш сувору міру покарання для підсудного. Вирок суду ще не набув чинності. Прокурор району має намір оскаржити вирок у зв’язку з м’якістю покарання, повідомили у прес-службі.