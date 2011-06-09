Життя в Києві в два рази дешевше, ніж у Нью-Йорку, а от заробітки...

Життя в Києві в два рази дешевше, ніж у Нью-Йорку, а заробітки в десять разів нижчі, пише журнал WEEKLY.UA.

Щорічне дослідження канадського банку UBS показало, що з 73 мегаполісів світу найдорожчим містом для життя в ньому на сьогодні є столиця Норвегії Осло. Друге і третє місця зайняли швейцарський Цюріх і Женева. Проте, якщо порівнювати вартість життя в містах з доходами городян, то швейцарські міста залишають Осло позаду себе.

Рейтинг канадського банку унікальний у своєму роді. В ньому немає зайвої інформації, а та, що є, вельми наочна, оскільки цифр мало і всі вони відносні, тобто відразу даються в порівнянні. Наприклад, присутній в рейтингу Київ за рівнем доходів городян ділить 67–68-е місця з єгипетським Каїром, де нещодавно народ революційним шляхом повалив владу. Середній річний дохід городянина вираховується у відсотках від доходу жителя Нью-Йорка, який прийнято за 100%. У киянина він становить лише 11%, а витрати на життя при цьому - 56,7% від витрат нью-йоркця і приблизно 50% від витрат жителів найдорожчих міст світу — Осло, Цюріха і Женеви. Іншими словами, живуть кияни бідніше, ніж жителі західноєвропейських столиць не тому, що в Києві все дорого, а тому, що їм не дають заробити на гідне життя, відзначає журнал.