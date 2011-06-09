На київському автовокзалі пасажирам влаштували «перегони з перешкодами»

У зв’язку з будівництвом залізничних колій розв’язки «Видубичі» у складі будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній дільниці Київ-Московський – Дарниця, з 8 червня автостанція «Видубичі» тимчасово призупинила свою роботу до моменту закінчення будівництва та введення в експлуатацію нової автостанції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Як нагадали у прес-службі, автостанція «Видубичі» здійснювала обслуговування приміських та міжміських перевізників.

КП «Київпастранс» завчасно звернулось до приміських перевізників з пропозицією тимчасово в якості кінцевих зупинок використовувати зупинки громадського транспорту поблизу ст. м. «Видубичі» вздовж вул. Камишинської.

Міжміським перевізникам було запропоновано перейти для обслуговування на інші автостанції.

Будівництво нової автостанції передбачено проектом будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський – Дарниця.

В той же час "Газета по-київськи" повідомляє, що пасажирів ніхто не попередив про перетурбації на вокзалі. Вчора вранці люди в паніці дізнавалися, що автостанція закрита. Квитки тепер купити ніде. А автобус і маршрут їм тепер доводиться шукати вздовж дороги, оббігавши і так заплутану транспортну розв'язку.

Вночі в'їзд на вокзал перекрили бетонними плитами, залишився тільки вузький прохід для пішоходів кілька метрів завширшки. Люди носяться колами, вчитуються в надписи на маршрутках і на оголошеннях, намагаючись зрозуміти, де тепер шукати нові зупинки маршрутів. Стовпи обклеєні оголошеннями на кшталт: «маршрут №314 вихід з метро біля кіоску «Лайф».

Пошук автобусів «під парканом» ускладнюють не тільки заплутані підземні переходи... Наприклад, до автобуса на Миронівку (нова стоянка під транспортною розв'язкою) пасажирам доводиться перебігати дорогу з пристойним машинопотоком. Якщо раніше люди чекали посадки на площі вокзалу, то тепер сидять на брівці, прямо над дорогою. Після години такого очікування під пекучим сонцем у багатьох вже не було сил обурюватися.