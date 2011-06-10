Колишній прикордонник взявся провести нелегалів через кордон

Співробітники СБУ розшукали і затримали у столиці особу, яка переховувалася від органів слідства з 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий – колишній прикордонник, звільнений у запас ще у 2005 році, організував у вересні 2007 року незаконне переправлення громадян Російської Федерації (жінка з Чечні та її четверо дітей) через державний кордон України. Під час перетину кордону від переохолодження загинули троє дітей.

Організатора каналу нелегальної міграції, стосовно якого була порушена кримінальна справа за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ затримали 9 червня в Києві, де він, переховуючись, мешкав у родича і працював реалізатором на одному із столичних ринків.