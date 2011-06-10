Директор м'ясокомбінату хапонув з держрезерву м'яса на 10 млн

Вчора у Дніпропетровській області правоохоронці затримали генерального директора одного з м’ясокомбінатів, який підозрюється у привласненні партії м’яса Державного матеріального резерву на суму 10,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За інформацією прокуратури, відповідно до угоди відповідального зберігання, укладеної між державним підприємством та м’ясокомбінатом, у 2008-2009 роках на комбінат заклали понад 3 тис. 178 тонн м’яса на суму понад 64,5 млн. грн. Проте службові особи м’ясокомбінату без дозволу Держкомрезерву здійснили самовільне відчуження м’яса на суму 10,6 млн. грн.

За даним фактом прокуратурою було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Вирішується питання про обрання гендиректору м’ясокомбінату запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.