З лікарні виписали 5 із 16 людей, які захворіли на холеру

У м. Маріуполі Донецької області 5 із 16 чоловік, які раніше захворіли на холеру, на сьогодні вже виписалися з лікарні у зв`язку з одужанням, нових випадків захворювання не зареєстровано.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

У повідомленні зазначається, що станом на сьогодні нових випадків холери ні в м. Маріуполі, ні у Волноваському районі зареєстровано не було.

Епідеміологи нагадали, що всього в Маріуполі було зареєстровано 15 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном, і 6 випадків вібріоносительства такого ж збудника у клінічно здорових осіб; також у селищі ім. Калініна Волноваського району було зареєстровано один випадок захворювання на холеру, викликаний холерним вібріоном.

Стан здоров`я хворих стабільний, п`ятеро хворих у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані, ще один готується до виписки, повідомили в облСЕС.

У вогнищі холери (м. Маріуполь) продовжує працювати комісія Міністерства охорони здоров`я України і Української протичумної станції, обласних органів охорони здоров`я і санепідслужби.

Крім того, здійснюється постійний контроль за проведенням протиепідемічних заходів у Волноваському районі, говориться в повідомленні.