18-річний водій збив жінку з немовлям

В селі Карбівка Гайсинського району Вінницької області 18-річний водій не впорався з керуванням автомобілем «ВАЗ-2106» та збив жінку з десятимісячним хлопчиком.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, 10 червня в селі Карбівка Гайсинського району 18-річний житель м. Гайсин, керуючи автомобілем «ВАЗ-2106», який належить його батькові, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 22-річну жінку та її десятимісячного сина, який був у колясці.

На момент скоєння аварії водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин голови, а немовля – струс головного мозку та перелом передпліччя.

Постраждалі госпіталізовані у Гайсинську центральну районну лікарню.