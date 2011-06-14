Екологи: Україна може втратити право торгувати квотами на СО2

Україна через відсутність кадастру викидів парникових газів може втратити можливість торгувати відповідними квотами.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Національного екологічного центру України.

"Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ООН зі зміни клімату і тому зобов’язана надавати оновлений кадастр антропогенних викидів щороку. Але з року в рік ООН надавала свої рекомендації щодо недосконалості українського кадастру, очікуючи його покращення, і з року в рік Україна не враховувала критичних зауважень. Зрештою Секретаріат ООН перестав дивитися крізь пальці на систематичні недоліки. Україна отримала звіт з численними зауваженнями, і мусить терміново виправити недоліки кадастру", - сказала координатор програм зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина РУДНИЦЬКА.

Зокрема, за її словами, експерти Організації Об’єднаних Націй розкритикували Україну за звітність про викиди парникових газів. ООН не прийняла кадастр викидів парникових газів від України та видала звіт із критичними зауваженнями на 58 аркушах. "Тепер, не маючи прийнятного кадастру, Україна може втратити можливість торгувати квотами, що обмежуватиме виконання проектів спільного впровадження", - зазначила координатор.

Серед основних проблем українського кадастру експерти ООН зазначили його непрозорість, відсутність деяких даних через їхню конфіденційність, відсутність у кадастрі детального енергетичного балансу країни, даних по багатьох промислових процесах та лісовому господарству.

Згідно з повідомленням Національного екологічного центру, кадастр України не прийнято і передано на розгляд у Комітет виконання зобов’язань (Compliance Committee). Далі питання вирішуватиметься уже на дипломатичному рівні. Сторони визначаться з датою слухань у Комітеті, і якщо Україні не вдасться виправити недоліки, вона позбудеться можливості торгувати квотами.

Довідка УНІАН. Національний кадастр антропогенних викидів має враховувати загальний об’єм викидів парникових газів, тенденції росту або скорочення викидів. Ведення кадастру є однією з базових вимог виконання умов Кіотського протоколу. Ведення кадастру покладене на Національне агентство екологічних інвестицій.