Як власники земельних паїв ставляться до ідеї ринку землі (опитування)

В Україні 51,5% власників земельних паїв вважають, що земля сільськогосподарського призначення не може бути предметом купівлі-продажу.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати комплексного соціологічного дослідження «Оцінювання проведення земельної реформи в Україні за наслідками 2010 року» озвучив представник Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН України Олександр ГОНЧАРУК сьогодні під час конференції «Приватизація земель в Україні: результати, наслідки, перспективи».

За його словами, 18,7% власників земельних паїв виступають за введення ринку земель у разі створення належних умов. При цьому 43,8% фермерів і керівників сільгосппідприємств виступають проти введення ринку земель, 27,5% - «за» - у разі створенні належних правових і економічних умов.

Водночас дві третини голів сільрад також є супротивниками введення ринку земель. Серед аргументів проти введення ринку земель вони називають можливу монополізацію і знищення конкуренції на значних територіях, втрату місцевим населенням робочих місць, зубожіння населення, яке неефективно розпорядиться коштами від продажу землі. Серед аргументів «за» - до 50% власників паїв проживають за межами населеного пункту, частина жителів села продала б свої паї для розв’язання поточних потреб, орендодавці змогли б розширити свій бізнес за рахунок купівлі землі, право власності має включати і право продажу землі.

О.ГОНЧАРУК відзначив, що 59% власників земельних паїв і 56% фермерів і керівників сільгосппідприємств негативно ставляться до скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель. При цьому що гірше матеріальне становище власників земельних паїв, то більше негативне ставлення до скасування мораторію.

Водночас дві третини голів сільрад ставляться до існування мораторію позитивно. В основі негативного ставлення до скасування мораторію лежить невіра у те, що процес купівлі-продажу землі може бути організовано з урахуванням інтересів жителів громад і керівників місцевого самоврядування, а також можлива концентрація земель у руках олігархів зі спекулятивною метою.

Згідно з результатами дослідження, у разі скасування мораторію фермери і керівники сільгосппідприємств найближчим часом мають намір залишити все, як є, придбати частину орендованих земельні паїв (33,2%), обміняти земельні паї на матеріальні речі або послуги (15,2%), продати частину земель (6,9%), що належать підприємству, продати господарство (5,9%).

Відповідно до дослідження, в Україні 80,9% респондентів володіють одним земельним паєм, розміри якого варіюються від 0,6 га до 87 га. 84,6% опитаних одержали державний акт на право власності на землю, 8,8% одержали сертифікат про право власності на земельний пай, 6,5% документів не одержали.

У дослідженні йдеться про те, що орендна плата за землю залежно від орендодавця становить для фермерів 378-587 грн./га, для підприємств – 420-804 грн./га. При цьому у 50,1% випадків за оренду землі розраховувалися продукцією і послугами.

Більшість опитаних фермерів і керівників сільгосппідприємств (43,9%) стверджує, що рівень їх рентабельності цього року залишився на торішньому рівні. Середній рівень рентабельності у 2010 році у фермерських господарствах становив 22,49% (у 2009 р. – 20,44%), у сільгосппідприємствах – 29,17% (у 2009 р. – 27%).

Довідка УНІАН. Дослідження «Оцінювання проведення земельної реформи в Україні за наслідками 2010 року» проведене на замовлення Держземагентства у рамках проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості і розвиток системи кадастру».

Під час дослідження було опитано 1600 власників земельних паїв, 1200 голів фермерських господарств, 800 керівників сільськогосподарських підприємств, а також проведені фокус-групові інтерв`ю з головами сільських рад у Чернігівській, Сумській, Одеській, Херсонській, Івано-франківській, Львівській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Київській областях і Криму. Дослідження є репрезентативним для України. Гранична похибка вибірки не перевищує 2,44%.