Посол США радить уряду Януковича не завдавати шкоди українським селянам

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР радить українському уряду не обмежувати експорт зерна і діяти ринковими методами.

Таку думку він висловив сьогодні в ефірі “5-го каналу”, коментуючи ситуацію з неврожаєм зерна в Україні.

"Взагалі то кажучи, дуже важко обґрунтувати втручання на ринку зерна. Ми знаємо, що була велика посуха і уряд намагається зараз захистити інтереси людей, але найліпший спосіб захистити - це дозволити ринку працювати, збільшувати обсяг виробництва, щоб хліб рівномірно розподілявся по всій країні", - зазначив посол.

В.ТЕЙЛОР відзначив, що обмеження експорту найперше вдарять по українських селянах і фермерах. "Якщо ви обмежуєте, то робите це на шкоду селянам. Треба дозволити ринку працювати. Зрештою є світовий ринок, пшеницю можна завезти з іншого місця", - цитує посла “Українська правда”.

Він також сказав, що уряд США заохочуватиме уряд України "не втручатися в ринок".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України з 1 липня обмежує реалізацію зерна на експорт. Як повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, заборона на експорт зерна стосуватиметься урожаю 2006 і 2007 років.

Згідно з постановою КМУ від 20 червня, обмеження експорту зерна буде діяти до 1 жовтня 2007 року в обсязі 3 тис. тонн на кожну сільгоспкультуру – пшеницю, суміші з пшениці, ячменю, кукурудзи та жита.

У постанові також йдеться, що впродовж березня-квітня та 25 днів травня було укладено експортних угод на пшеницю загальним обсягом 653,5 тис. тонн, з неї продовольчої - 507,5 тис. тонн, у тому числі за період з 18 до 25 травня, відповідно, - 442 та 312 тис. тонн.