Українські аграрії просять ЄС не знищувати наше сільське господарство

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) звернулася до послів країн Європейського Союзу і голови Європейської комісії в Україні з проханням не дозволити зруйнувати агропромисловий комплекс України.

Як повідомила УНІАН прес-служба УКАБ, асоціація висловлює певне занепокоєння щодо можливих параметрів угоди про вільну торгівлю, яка може бути укладена найближчим часом Україною з Європейським союзом в рамках Угоди про асоціацію. «Не піддаючи жодним сумнівам стратегію подальшої європейської інтеграції України, ми вимушені констатувати, що окремі параметри угоди про вільну торгівлю, які обговорюються між Україною і ЄС, не є такими, що відображають сучасний стан торгових відносин між країнами, а тим паче перспективи їх розвитку», - прокоментував звернення президент УКАБ Алекс ЛІССІТСА.

За інформацією експертів УКАБ, наприклад, квота на безмитний імпорт яловичини в режимі вільної торгівлі, запропонована ЄС, становить лише 12 тис. тонн або 0,15% від ринку яловичини ЄС. Для свинини ці показники становлять відповідно 15 тис. тонн або 0,07%, для м`яса птиці - 13 тис. тонн або 0,11%. Обсяги експорту зерна в ЄС у рамках тарифної квоти ЄС пропонує встановити на рівні близько 1,3 млн. тонн, що менше фактичних обсягів експорту впродовж попередніх років. При цьому Європейська сторона наполягає на збереженні обсягів державної підтримки аграрного сектора відповідно до зобов`язань перед СОТ (що збереже значні дисбаланси в підтримці виробників в Україні і ЄС), збереженні експортних субсидій, збереженні системи вхідних цін.

Натомість, Україні пропонують відмовитися від застосування експортних мит, що є чи не єдиним прозорим інструментом регулювання товарних ринків в умовах різкого зростання цін на продовольство у світі та високої (більш як 53%) частки продовольства в структурі індексу споживчих цін в Україні. В таких умовах втрати України лише від скасування експортних мит на насіння соняшнику досягнуть 1,5 млрд. грн., що є значною сумою для української економіки.

На переконання експертів УКАБ, умови вільної торгівлі мають більш збалансовано відображати інтереси ЄС і України, надаючи більші можливості українській стороні в частині доступу на ринки, збереженні експортних мит (з можливою частковою лібералізацією) тощо. Це дозволить, серед іншого, мінімізувати негативні наслідки від створення зони вільної торгівлі з ЄС на торгівлю з країнами Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан) і, крім іншого, зробить неможливим погіршення євроінтеграційних настроїв серед більшості населення в Україні у разі укладення угоди з ЄС на умовах, невигідних для України.

У листі Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" також висловила надію на підтримку країн ЄС позиції УКАБ в порушеному питанні. Адже лише взаємовигідний розвиток інтеграційних процесів дозволить добитися позитивного результату як Україні, так і Європейському Союзу.