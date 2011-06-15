В Азарова вже готові піти назад - vip-пенсії урізати не стануть?

Кабінет міністрів буде готовий відмовитися від розповсюдження норми щодо обмеження максимальної пенсії на раніше призначені, якщо вона заважатиме ухваленню закону про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

«Якщо це стане перешкодою для того, щоб закон був прийнятий у цілому, я впевнений, що Кабмін буде готовий піти на компроміс для того, щоб така норма була виключена між першим і другим читанням», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він підкреслив, що розповсюдження обмеження максимальної пенсії на раніше призначені пенсії було введено в законопроект із урахуванням побажання жителів України. “На кожній зустрічі, яку ми проводили з людьми, більше йшлося про максимальні пенсії, ніж про підвищення пенсійного віку. Людей це ображає. І тому ця норма з`явилася”, - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день пенсії, які перевищують встановлюване проектом закону обмеження (десять прожиткових мінімумів або 7640 грн.) отримують 14412 осіб. І обмеження розміру пенсії цим людям дозволить поповнити бюджет пенсійного фонду в 2012 році на 328 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано допрацьований законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Нагадаємо, законопроект про реформування пенсійної системи був зареєстрований Кабінетом міністрів у парламенті 13 грудня (№7455). Пізніше документ був направлений в уряд на доопрацювання й надійшов до парламенту зі змінами вже в червні 2011 року.

Як повідомлялося, голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що мінімальну пенсію необхідно підняти на 50%.