До Хорошковського, Пшонки і Могильова має претензії дружина палестинця

Дружина викраденого з України палестинця подала позов до МВС, СБУ, Генпрокуратури та Держприкордонслужби

Київ. 16 червня. УНІАН. Дружина палестинця Дірара АБУСІСІ – Вероніка - подала до Окружного суду Києва позов до МВС, СБУ, Генпрокуратури та Державної прикордонної служби України за їхню бездіяльність.

Про це "Українській правді"повідомила сама Вероніка АБУСІСІ, чоловік якої був викрадений з території України у лютому цього року і перевезений в Ізраїль.

У позові вона оскаржує "дії і бездіяльність суб`єктів владних повноважень".

В.АБУСІСІ також просить зобов`язати Генпрокуратуру провести всебічне та ґрунтовне розслідування обставин затримання та вивезення її чоловіка з України.

Також вона просить зобов`язати СБУ, МВС, Держприкордонслужбу та ГПУ направити відповідним відомствам Ізраїлю вимоги про повернення Д.АБУСІСІ на територію України

У позові зазначається, що на численні заяви та звернення до цих органів щодо зникнення та місця знаходження її чоловіка, Вікторія не отримувала відповідей.

Вона також наголосила, що, незважаючи на особисту телефонну розмову з її чоловіком, який через день після зникнення опинився в тюрмі Ізраїлю, а також на офіційне підтвердження управління тюрем Ізраїлю, "жодна з українських владних інстанцій не надавала офіційних коментарів, а лише усні невизначені запевнення у проведенні пошуків Д.АБУСІСІ на території України" через "відсутність доказів його виїзду з території держави".

"Це викрадення є грубим порушенням Конституції та законодавства суверенної України, а також норм міжнародного права", - зазначається в позові.

Дружина палестинця зауважує, що у випадку наявності у правоохоронних органів Ізраїлю будь-яких підозр стосовно АБУСІСІ… представники Ізраїлю мали офіційно звернутися до українських структур для отримання правової допомоги, "а не діяти "піратськими" методами на території суверенної держави, грубо порушуючи її закони".

Також Вікторія наголошує, що її чоловік не міг за власним бажанням виїхати в Ізраїль, щоб опинитись там у в`язниці.

Водночас вона наголошує, що його прізвища немає у списках Держприкордонслужби про осіб, які перетнули держкордон України на законних підставах 18-19 лютого.

"Це є беззаперечним доказом його насильницького переміщення з території України – караного злочину за Кримінальним кодексом України", - зазначається в позові

Водночас В.АБУСІСІ повідомила "Українській правді", що сьогодні в Окружному суді Беер-Шеви відбудеться судове засідання у справі її чоловіка.

Як відомо, Д.АБУСІСІ є заступником гендиректора єдиної в Секторі Газа електростанції. Він був викрадений з потяга «Харків-Київ» в ніч з 18 на 19 лютого цього року. Наступного дня він вже опинився у тюрмі Ізраїлю.

За свідченнями палестинця, троє чоловіків викрали його з потяга, а вже в Києві передали «Моссаду».

В Ізраїлі Д.АБУСІСІ звинувачують у активній участі терористичної організації «Хамас» та інших злочинах, направлених проти безпеки Ізраїлю.