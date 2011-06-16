У податковій пояснили, звідки зростання надходжень до бюджету

В січні-травні 2011 року податкові надходження до Державного бюджету найбільше зросли завдяки операціям з нерухомістю, приватним закладам освіти та індустрії з видобування корисних копалин.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це під час оперативної наради розповів заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

Зокрема, за операціями з нерухомістю надходження платежів до бюджету збільшились у 2,2 рази – до 15,025 млрд. грн., надходження від добувної промисловості зросли в 2,1 рази – до 12,537 млрд. грн., від надання освітніх послуг – в 2 рази – до 224 млн. грн.

Заступник голови ДПСУ пояснює таку динаміку впровадженням нових методів боротьби з тіньовою економікою та ухиленням від оподаткування. «Завдяки новим методикам моніторингу ми досягли того, що маємо можливість, лишивши у спокої сумлінних платників, зосередитися на боротьбі з тіньовим сектором. В цьому випадку мова йде не про економічну активність вказаних галузей, а про те, що нам вдалося розкрити їх справжній потенціал з точки зору податкової віддачі», - підкреслив О.КЛИМЕНКО.

В ДПСУ також нагадали, що в травні 2011 року до Держбюджету надійшло 21,4 млрд. грн. податків і зборів – майже вдвічі більше порівняно з минулорічними результатами аналогічного періоду.

Загалом з початку року українські підприємства сплатили до Держбюджету 80,6 млрд. грн. – на 32,5 млрд. грн. більше від рівня минулого року. Податкові надходження зросли в 1,7 рази.