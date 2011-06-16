Депутат: бюджетників змусили здати гроші для Московського патріархату

У м. Димитрове Донецької області міська влада зобов`язує працівників підприємств «добровільно-примусово» перерахувати свій денний заробіток на будівництво в місті православного храму Московського патріархату.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Димитровської міської ради Віктор ТРИФОНОВ, який також є головою місцевої організації Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) міст Селидове і Новогродовка (входять шахти ДП «Селидіввугілля») і головою Димитровської міській громадській організації «Батьківщина. Честь. Гідність».

За його словами, «зараз в місті Димитрове під девізом: «Відродимо духовність, спорудимо храм разом» розгортається будівництво храму святого великомученика Пантелеймона», і керівництво міста «проводить роботу» з керівниками підприємств, щоб працівники перерахували свій денний заробіток до фонду будівництва цього храму.

«Ну, будівництво храму – ради Бога, – ми не проти. Але ми не згодні з тими методами, якими збирають гроші на цей храм», – сказав В.ТРИФОНОВ.

Він розповів, що, наприклад, на шахти, які входять до ДП «Красноармійськвугілля», приїжджають керівники міста разом з представниками духівництва і говорять про те, «щоб робітники, шахтарі перерахували одноденний заробіток на будівництво храму».

«Ви ж розумієте, що робиться це добровільно-примусово, щоб керівники підприємств на людей як би вплинули. Виходить, що на шахті працюють і мусульмани, і греко-католики, й іудеї – і всі мають перераховувати на будівництво православного храму Московського патріархату?», - обурився В.ТРИФОНОВ.

При цьому він зазначив, що у “шахтах зібрати ці гроші буде важче - там дві профспілки». «А ось де легко людей «ламали» – це у лікарнях, у школах: вони ж усі бюджетники, підкоряються міському голові. Там з людьми не церемонитимуться», – сказав активіст.

В.ТРИФОНОВ повідомив, що він також є заступником голови Громадської ради, створеної при міськраді м. Димитрове, і тому вважає, що це питання про збір коштів на будівництво згаданого храму має виноситися на обговорення ради.

«Чому це питання не винесли на розгляд Громадської ради? До неї входять і представники духівництва міста... Чому натомість по всьому місту влада лише тисне на керівників?», - заявив депутат міськради.

«Наша позиція така: ми не проти будівництва храму, але це має відбуватися цивілізовано, за бажанням. Хай би поставили пластмасову скриню, написали, для чого збираєте гроші, дали в газеті розрахунковий рахунок, і кожна людина сама прийме рішення. Багато хто розділяє цю позицію», – зазначив В.ТРИФОНОВ.

Він також повідомив, що вже написав і зареєстрував два листи до Димитровського міського голови, в яких виклав свою позицію з цього питання.