У Києві відбудеться ІІІ міжнародний турнір бодігардів

08:59, 17 червня 2011
Суспільство
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На Хрещатику - показові виступи

17-20 червня в Києві відбудеться ІІІ міжнародний турнір бодігардів «Охоронець-2011».

Як повідомили УНІАН організатори турніру, цього року він буде присвячений підготовці й проведенню Євро-2012, зокрема, питанням вдосконалення професійної підготовки охоронців в умовах проведення масових заходів.

У ході змагань будуть визначені кращі команди для участі в Чемпіонаті світу серед охоронців, який пройде в Ялті.

У змаганнях візьмуть участь команди з різних країн, зокрема Болгарії, Румунії, Казахстану, Молдови, Росії, України.

Змагання пройдуть на території спортивного комплексу «Снайпер».

На першому етапі турніру команди позмагаються в організації та здійсненні заходів щодо забезпечення безпеки VIP-персон, практичній стрільбі. На другому етапі команди змагатимуться в дуельній стрільбі.

19 червня на Хрещатику в рамках турніру пройдуть показові виступи «Тактика й техніка супроводу VIP-персон на автомобілях».

Безпосереднє керівництво та організація проведення турніру покладені на Київську асоціацію бодігардів за підтримки Управління державної охорони України, ФСТ «Динамо» України та Київської міськдержадміністрації.

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