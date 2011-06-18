У Київському зоопарку на очах у глядачів народилося оленятко

У Київському зоопарку народилося дитинча плямистого оленя, занесеного до Міжнародної червоної книги зникаючих видів тварин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського зоопарку.

У повідомленні наголошується, що доглядачі зоопарку завчасно вивели самців оленів до запасної загороди, щоб уберегти їх від агресії самок. А от до людей Пляма (так звуть породіллю) поставилася спокійно, обравши місце для пологів неподалік від глядачів.

За пологами спостерігали близько двадцяти випадкових очевидців. Через хвилин 20 вилизаний самками оленів малюк встав на ноги.

***Плямистий олень раніше був досить поширений у північно-східному Китаї, на острові Тайвань, у Північному В'єтнамі, Кореї, Японії. Через постійне переслідування трохи не вимер на початку XX століття. Чисельність оленя у дикому стані — менш як 3 тисяч голів. Статус - зникаючі види (1 категорія).