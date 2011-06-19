Москвич і його трирічний син потрапили в Криму в реанімацію
16:49, 19 червня 2011Суспільство
2469 0
Чоловік не впорався в горах з квадроциклом
Мешканець Москви і його трирічний син, які приїхали до Криму на відпочинок, одержали тяжкі травми, катаючись на квадроциклі в горах неподалік Алушти, повідомляє прес-служба кримського управління МНС України.
Нещастя сталося увечері в суботу біля с. Лучисте.
"Катаючи дитину на квадроцикле, 41-річний чоловік не впорався з управлінням і допустив перекидання транспортного засобу", йдеться повідомленні.
Дитина одержала відкритий перелом склепіння черепа, у батька - розрив легені. Потерпілі перебувають у реанімаційному відділенні міської лікарні Алушти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter