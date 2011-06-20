Президент ОАК: Україні і Росії потрібна тісна кооперація в авіабудуванні

Президент «Об`єднаної авіабудівної корпорації» («ОАК») Михайло ПОГОСЯН вважає, що Україна і РФ мають пройти шлях для більш тісної кооперації в авіабудуванні.

Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Кажучи про довіру, я думаю, що нам належить шлях тіснішої кооперації між російською і українською промисловістю у сфері авіабудування», - сказав М.ПОГОСЯН.

За його словами, на сьогодні сторони більше співробітничають за окремими проектами.

«Моє бажання рухатися до створення спільної структури, яка була б націлена, як мінімум, на глобальну співпрацю у сфері транспортної авіації і широке збільшення української промисловості у сфері цивільної авіаційної техніки. Бажання наших українських колег, поки, на сьогодні більше відповідає співпраці за окремими проектами», - сказав він.

М.ПОГОСЯН сподівається, що співпраця з Україною має хороші перспективи.

«Я - прихильник цієї роботи. Довіра складається з конкретних успіхів. Не думаю, що у разі виробництва одиничних зразків техніки можна створити необхідний клімат для подальшого руху вперед», - сказав він.

Президент ОАК підкреслив, що треба виходити на серійне виробництво, і це буде запорукою успіху.