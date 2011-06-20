У київському Метрограді нагадали Целовальнику про приватну власність

У Київському торгово-виставковому комплексі (ТВК) «Метроград» називають гіпотетичними ідеї головного архітектора Києва Сергія ЦЕЛОВАЛЬНИКА щодо будівництва підземної розв`язки на місці торгового центру.

Про це йдеться у коментарі керуючої компанії ТОВ «УІФК» (керуючої компанії ТВК «Метроград»), переданому УНІАН.

«Висловлення пана ЦЕЛОВАЛЬНИКА на сьогодні можна охарактеризувати як гіпотетичний план розвитку інфраструктури міста», - відзначила директор керуючої компанії ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» Ірина КОБЗАР.

Вона припускає, що це лише одна з численних ідей, для втілення в життя якої необхідно виконати величезну кількість заходів, одержати величезну кількість узгоджень, знайти і залучити інвесторів, розв’язати велику кількість питань, пов`язаних з компенсацією збитків особам, інтереси яких будуть ущемлені, або права яких будуть порушені.

«Таким чином, ми сприймаємо такі амбітні плани насамперед як плани гіпотетичні. Ми є легітимними власниками площ підземного ТВК і на сьогодні з боку міських властей до нас не надійшла жодна пропозиція».

І.КОБЗАР відзначила, що компанія вітає і підтримує ідеї поліпшення дорожньо-транспортної інфраструктури столиці, «обов`язково враховуючи при цьому, що приватна власність є недоторканною, і її захист передбачений Конституцією України».

«Органи влади у своїх діях мають керуватися виключно законом, а також зобов`язані комплексно підходити до питань такого порядку, не допускаючи якихось навіть щонайменших порушень прав приватної власності та інтересів громади міста», - зазначається в коментарі ТОВ «УІФК».

Як повідомлялося у ЗМІ, у червні головний архітектор Києва С.ЦЕЛОВАЛЬНИК, кажучи про проект реконструкції Європейської площі в Києві, відзначив: «Проект Європейської також хороший. Він передбачає будівництво чотирьох рівнів під землею від Майдану до Європейської: паркинг, торговий центр. Поліпшиться транспортна розв`язка на самій площі. Залишати так, як є, не можна. Там зараз великі пробки. Однак потрібний інвестор. Хотілося б реалізувати ідею розв`язки на Бессарабці — машини перед нею йтимуть під землю і виїжджатимуть в районі пл. Л.Толстого. «Метроград» для цього доведеться прибрати. Другий рівень — нинішній. Третій — естакада з бульвару Шевченка до вул. Басейної, з виходом до бульвару Л.Українки. Це дозволить якось розосередити транспортні потоки».

Довідка УНІАН. Підземний ТВК «Метроград» було відкрито у Києві у 2001 році. Його площа становить 25 тис. кв. м, кількість магазинів у складі ТВК - 393.

ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (Київ) опікується ТВК «Метроград» та ТРЦ «Метрополіс» у Києві.