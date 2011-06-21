Герасим’юк обрано віце-президентом Моніторингового комітету ПАРЄ
01:52, 21 червня 2011Суспільство
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За квотою народних партій
Народного депутата України від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Ольгу ГЕРАСИМ’ЮК обрано віце-президентом Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Про це український депутат повідомила кореспонденту УНІАН в Страсбурзі після засідання групи народних партій ПАРЄ.
Депутат зазначила, що кандидатура віце-президент Моніторингового комітету належить до квоти групи народних партій.
За її словами, голова групи “народників” Люка ВОЛОНТЕ, пропонуючи її кандидатуру, заявив, що зробив це “на підтримку реальної демократії в Україні”.
Моніторинговий комітет ПАРЄ опікується питаннями моніторингу процесу виконання зобов`язань країн-членів Ради Європи перед організацією.
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