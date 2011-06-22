«Укрзалізниця» оголосила конкурс на назву швидкісних поїздів виробництва "Hyundai ROTEM», а також на оригінальну назву підприємства швидкісного руху, яке планується створити в «Укрзалізниці», і його логотипу (фірмового знаку).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник гендиректора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

За його словами, назва і логотип мають асоціюватися із залізничним транспортом, державою Україна і швидкісним рухом. «Щоб назва відповідала нашому профілю, нашому життю, нашій дійсності», - сказав Л.ЛОБОЙКО.

Конкурс триватиме 1 місяць — з 23 червня по 23 липня ц.р.

Кожен учасник може подати необмежену кількість варіантів назв компанії, поїздів і ескізів логотипів, які слід направляти на електронну адресу: euro2012@uz.gov.ua або за адресою: вул. Тверська, 5, м. Київ-150, МПС 03680 з позначкою «На конкурс».

Переможців чекає нагорода у розмірі 10 тис. грн. за кожною номінацією і запрошення на презентацію відкриття швидкісного руху міжрегіональних поїздів "Hyundai», які курсуватимуть на маршрутах Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк.

«Створено комісію, яку я очолив і яка визначить переможців у кожній номінації», - сказав Л.ЛОБОЙКО. За його словами, коло учасників конкурсу також нічим не обмежене.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. Південна залізниця підписала контракт з компанією "Hyundai Corporation» на поставки 10 нових міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху. Відповідно до контракту 6 електропоїздів буде поставлено до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Поїзди будуть здатні розвивати швидкість 160 км/год., що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні.

«Укрзалізниця» розраховує одержати перший поїзд «Hyundai» з випередженням графіка — до початку березня 2012 року.