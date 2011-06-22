Завтра нардепам востаннє запропонують змінити пенсійну реформу

Завтра у Києві під час круглого столу профспілки та експерти оприлюднять вимоги до змін пенсійної реформи, які, на їхню думку, зможуть послабити її негативні соціальні наслідки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України.

Під час роботи учасники запропонують кроки щодо збільшення надходжень по пенсійного фонду, зменшення корупції у системі пенсійного забезпечення та конкретні механізми підтримки верств населення, які насамперед постраждають від запровадження пенсійної реформи.

«Завтрашнє оголошення вимог – це останній шанс не для нас, а для депутатів та уряду. останній шанс дослухатись до тих пропозицій, які зможуть послабити соціальний удар по мільйонах українців, а, відтак, підірвати авторитет нинішньої влади. Нинішній варіант пенсійної реформи мало чим відрізняється від першого варіанту, який вже викликав негативний резонанс у суспільстві. Аби допомогти владі і громадянам якось виправити ситуацію, експерти та профспілки заявлять про ті речі, які ще можна скорегувати під час другого читання законопроекту», - вважає голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

У свою чергу заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО заявив, що «важливим аспектом нашого заходу є те, що в ньому візьмуть участь представники уряду та народні депутати, які запропонували альтернативні підходи до Пенсійної реформи. Тому матимемо унікальну можливість розробити консолідований документ, який зніме соціальну напругу в суспільстві».

У заході візьмуть участь: голова Національного форуму профспілок М.ЯКІБЧУК, заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО, голова Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, помічник міністра внутрішніх справ України Віктор ДОРОШЕНКО, начальник забезпечення та контролю соціальних виплат департаменту фінансів Міністерства оборони України Ігор БАТУРШИН, голова Конфедерації профспілок України Михайло ВОЛИНЕЦЬ, екс-перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО, генеральний секретар Всеукраїнського конгресу профспілок Петро ПЕТРИЧЕНКО.

Круглий стіл на тему «Останній шанс скорегувати пенсійну реформу: пропозиції профспілок, експертів та політиків» відбудеться у четвер, 23 червня, в інформагентстві УНІАН (вул.Хрещатик, 4). Початок – об 11.30.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий проект закону щодо пенсійної реформи. Відповідно до нього, в Україні відбуватиметься збільшення пенсійного віку для жінок, чоловіків-держслужбовців та військовослужбовців.