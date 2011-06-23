Заступник міністра: проблема не в овочах, а в сховищах

У Міністерстві аграрної політики і продовольства України основною проблемою в забезпеченні громадян країни плодоовочевою продукцією називають відсутність достатньої кількості сховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ на прес-конференції.

«Україна виробляє необхідну кількість овочів. Для того щоб забезпечити виконання медично обгрунтованих норм, нам необхідно 7,3 млн. тонн. Минулого року ми зібрали 8,1 млн. тонн, цього – 8,3 млн. тонн (прогноз – УНІАН)», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

Крім того, за його словами, на кормові цілі необхідно менш як 6 млн. тонн картоплі, а обсяги її виробництва становлять 18-20 млн. тонн.

Заступник міністра зазначив, що основною проблемою залишається не врожайність плодово-овочевої продукції, а забезпечення її зберігання в міжсезонні.

За його словами, за останні 20 років була зруйнована система плодоовочесховищ. При цьому М.БЕЗУГЛИЙ сказав, що сьогодні робиться все можливе для забезпечення зберігання овочів, зокрема ведуться роботи з будівництва овочесховищ. Так, у Херсонській області почато будівництво сховища на 220 тис. тонн, цього року буде введено першу чергу обсягом 60 тис. тонн, друга черга становитиме 160 тис. тонн.

Характеризуючи обсяги овочесховища, заступник міністра відзначив, що цих обсягів достатньо для забезпечення овочами Києва впродовж 6 місяців.