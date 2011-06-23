Мирослава Гонгадзе хоче від Пукача 500 тисяч за моральну шкоду

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава ГОНГАДЗЕ просить суд стягнути з екс-генерала МВС України Олексія ПУКАЧА 500 тис. грн. моральної шкоди.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний цивільний позов від її імені заявила під час сьогоднішнього засідання у справі О.ПУКАЧА адвокат М.ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

Коментуючи журналістам перебіг подій під час попереднього розгляду справи, В.ТЕЛИЧЕНКО сказала, що «ми маємо абсолютно не вирішену історію з Кравченком (колишній міністр МВС України – УНІАН) через абсолютно неграмотне слідство - Кравченко залишився чи то з відкритою кримінальною справою, чи то з закритою кримінальної справою, тому що слідчі не надали відповідного подання. Я не уявляю, як суд буде це розглядати. Очевидно, це робиться для того, щоб не встановлювати роль Кравченка в цій справі».

За словами адвоката, їй також не зрозуміло, чому суд не відреагував на те, що О.ПУКАЧ наразі перебуває в так званому СІЗО СБУ, а не в Київському слідчому ізоляторі, де, зазвичай, мають утримуватися такі особи.

Звертаючи увагу на те, що суд вирішив проводити засідання у справі О.ПУКАЧА в закритому режимі, В.ТЕЛИЧЕНКО припустила, що це робиться, напевно, для того, щоб не було видно порушень, які в чималій кількості були допущені слідчими під час досудового слідства.

У той же час В.ТЕЛИЧЕНКО наголосила: «Я буду повертатися в судових засіданнях до питання відкритості процесу».

«Яка державна таємниця є у вбивстві журналіста, яка державна таємниця може бути в замовленні вбивства одним посадовцем іншому?», - поставила риторичне запитання В.ТЕЛИЧЕНКО.

Разом з тим вона зазначила, що має намір приділити увагу під час судового слідства і питанню заволодіння О.ПУКАЧЕМ квартирою, яку він безкоштовно отримав свого часу від Київської міської адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва призначив до розгляду по суті в закритому режимі кримінальну справу за обвинуваченням екс-генерала МВС України О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Розгляд справи має розпочатися 7 липня о 10.00.