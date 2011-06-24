Правоохоронці виявили рекордну кількість снодійного маку

У селі Невірків Корецького району Рівненської області правоохоронці виявили рекордну для області кількість снодійного маку на одній ділянці – 41 205 рослин.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, ділянку з такою кількістю рослин маку виявлено на землях запасу Невірківської сільради під час відпрацювання заходів у рамках операції «Мак-2011».

Загалом співробітники Корецького райвідділу міліції за один день виявили на території цієї сільради понад 105 тисяч рослин маку.

Нині вирішується питання про порушення кримінальної справи за усіма фактами.

Проводиться дослідча перевірка.

Працівники міліції нагадують громадянам, що згідно з чинним законодавством за незаконний посів або вирощування рослин снодійного маку чи конопель настає адміністративна та кримінальна відповідальність.

Оперативно-профілактичне відпрацювання «Мак-2011» триватиме на Рівненщині до кінця вересня поточного року, повідомляють в УМВС України в області.