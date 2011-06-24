Борці з курінням вимагають повної заборони реклами сигарет

Громадські активісти вимагають заборонитирекламу сигарет в Інтернеті і в пунктах продажу та підтримати законопроект про повну заборону реклами тютюнових виробів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну».

У повідомленні наголошується, що законопроект № 5164 про повну заборону реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів має бути негайно передано до сесійної зали Верховної Ради і проголосовано без урахування поправок, внесених в інтересах тютюнових комерсантів. На цьому наполягають громадські організації у зв’язку з рішенням Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації від 15 червня рекомендувати законопроект до другого читання.

У первинному варіанті проекту закону пропонувалося заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, будь-яку рекламу тютюну в Інтернеті, проведення будь-яких промоакцій, безкоштовну роздачу сигарет, у тому числі для маркетингових досліджень і дегустації, а також реклами в пунктах продажу.

Проте, заявив голова правління Регіонального Центру громадянського представництва «Життя»,член робочої групи з доопрацювання законопроекту № 5164 Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ, «в результаті чисельної переваги представників інтересів тютюнової, рекламної та медійної індустрії в робочій групі(спеціально створеній для роботи над текстом між першим і другим читанням) текст законопроекту, рекомендований комітетом, втратив кілька важливих позицій, а саме: повну заборону реклами тютюну (а не запропонований список), повну заборона реклами в Інтернеті і заборону реклами в магазинах і кіосках (пунктах продажу)».

«Не потрібно бути юристом, щоб розуміти основний мотив внесення списку заборон замість повної заборони. Різниця між формулюванням, наприклад, «продаж наркотиків забороняється» і між «продаж наркотиків забороняється в магазинах, на базарах, вдома, на вулиці, у школі і т. д.» очевидна: в довгому списку заборон можна знайти лазівки і далі торгувати наркотиками. Так і з тютюновою рекламою – внесення списку заборон вигідно в першу чергу тютюнової індустрії», – підкреслив А.СКІПАЛЬСЬКИЙ.

За його словами, в підготовленому до другого читання законопроекті «реклама тютюну в магазинах і кіосках, яка є частиною маркетингу і класифікується як мерчандайзинг, залишиться і буде процвітати. Цинізм полягає в тому, що така реклама в нинішньому законодавстві трактується як «інформація про товар». І аргументи про те, що така реклама спрямована в першу чергу на молодь, що такої реклами більше в супермаркетах, дистанційно близьких до навчальних закладів, і такий мерчандайзинг стимулює спонтанні покупки сигарет, не були почуті більшістю членів комітету».

«Водночас, – зазначив А.СКІПАЛЬСЬКИЙ, – деякі прийняті норми є прогресивними: заборона спонсорства з використанням найменування виробника, заборона проведення псевдовиставокі повна, без виключень, заборона реклами в друкованих ЗМІ».

Як акцентував головний координатор Громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, «реклама сигарет не потрібна навіть курцям. Ті, хто курить, стверджують, що не потребують реклами, і для них заборона на неї не складе ніяких незручностей. З іншого боку – людей, які не курять, ця реклама дратує, а це більшість населення. За даними дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я 2010 року, 45% населення помічали рекламу сигарет в тому чи іншому вигляді».

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, «реклама сигарет наскрізь брехлива. Більше того, ця реклама не приносить ніякого доходу бюджету». «Як правило, сигаретна реклама реалізується за сірими і чорними схемами і, крім власників деяких медіа і рекламних компаній, нікому іншому користі не приносить», – сказав він.

Координатор Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну»,експерт з боротьби з тютюном Ганна ГОПКО заявила, що «в руках депутатів зараз перебувають долі підлітків, які не почнуть курити саме завдяки повній забороні реклами сигарет, зникненню гламурних всюдисущих образів куріння». На її думку, у законодавчій роботі над проектом вкрай важлива прозорість голосування на користь «громадського» варіанту.

«Це своєрідний тест на патріотизм для всіх народних депутатів. У ході голосування в комітеті стало ясно, хто з депутатів відстоює інтереси суспільства, а хто – захищає надприбутки транснаціональних тютюнових виробників. Це вже третя спроба в Україні заборонити повністю рекламу товару, який вбиває. Вірю, що цього разу Україна приєднається до позитивного досвіду інших країн і виконає обіцянку Президента зупинити вимирання нації», – зазначила Г.ГОПКО.

Як наголошується в повідомленні, 4 вересня 2011 року закінчується кінцевий термін прийняття повної заборони реклами тютюнових виробів згідно з вимогами Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, яку Україна ратифікувала в 2006 році.

У нашій країні 11,5 млн. курців, і заборона реклами сигарет дозволить мінімум 700 тисячам людей кинути курити. Дослідження аналогічної ситуації з курцями в інших країнах показує, що після повної заборони реклами тютюнових виробів кількість курців знижується на 6–10%. Заборона реклами сигарет дозволяє перервати комунікацію виробників тютюнових виробів з молоддю і не залучати нових курців. А ті, хто хоче кинути курити, але реклама сигарет їм постійно нагадує про цю звичку, отримують можливість відмовитися від неї, підкреслюють в Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну».

У коаліції також повідомили, що громадськість звернуласядо всіх народних депутатів з проханням підтримати законопроект № 5164 у редакції, яка відображає позицію повної заборони тютюнової реклами, спонсорства та стимулювання продажів тютюну. Серед тих, що звернулися: Коаліція громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну», громадська організація «Життя», яка також виступає від імені Європейської мережі попередження тютюнокуріння та Всесвітнього Альянсу щодо виконання Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну; Всесвітній легеневий фонд, Бюро ВООЗ в Україні, відомі лікарі, Інститут медіа права, більш як сто підписантів «Маніфесту проти куріння» та інші прогресивні сили України, які борються за поліпшення здоров’я нації.

Згідно з результатами глобального опитуванняВООЗ 2010 року, 70% українців підтримують повну заборону реклами тютюну. Питання заборони реклами тютюну є пріоритетним у сфері громадського здоров’я, адже така реклама спрямована на залучення нових курців на заміну 110 тисяч тих, хто помирає щорічно від хвороб, пов’язаних з курінням, а щорічні втрати України від передчасної смертності, пов’язаної з тютюнокурінням, досягають 3 млрд. доларів США, вважають у коаліції.

Громадські організації заявляють про те, що Україна займає ганебні «лідерські» позиції в дитячому курінні, а реклама і спонсорство тютюну спрямована на дітей і підлітків в першу чергу. Тому потрібно зупинити цю практику і прийняти законопроект № 5164, вважають громадські активісти.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 30 листопада 2010 року прийняла за основу проект Закону № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів).

Проектом закону, зокрема, пропонується заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів, а також рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими ці вироби випускаються.