Акімова пояснила, чому Янукович заветував закон про держзакупівлі

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА пояснила причини застосування Президентом України права вето на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» стосовно держзакупівель.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це І.АКІМОВА сказала на брифінгу.

За її словами, перше зауваження стосується пропозиції щодо розширення списку суб’єктів, на яких дія закону про здійснення державних закупівель не поширювалася б. «Враховуючи те, що для збільшення прозорості процедури держзакупівель необхідно обмежувати список таких суб’єктів, Президент запропонував його різко зменшити», - сказала І.АКІМОВА.

Наступне зауваження стосується умови щодо обов’язкового страхування учасника тендеру в разі, якщо сума контракту перевищує 10 мільйонів гривень. На переконання глави держави, така умова необґрунтовано збільшує фінансове навантаження на учасника тендера. «Це суперечить нормальній цивілізованій практиці європейських країн, тому пропонується питання про обов’язкове страхування із закону видалити», - зазначила перший заступник глави Адміністрації Президента.

Ще однією підставою для застосування вето на проект закону, за словами І.АКІМОВОЇ, стало питання проходження тендерної процедури державними підприємствами, які здійснюють господарську діяльність. «Пропозиція Президента звучить наступним чином – підприємства можуть не належати до сфери держзакупівлі у випадку, коли вони не отримують прямі надходження із держбюджету, не мають пільг, що стосуються оподаткування чи списання боргів, та якщо вони не отримують кошти із держбюджету на виконання певних програм»,- повідомила вона.

Водночас, за словами І.АКІМОВОЇ, Президент висловлює сподівання, що Верховна Рада розгляне цей законопроект з урахуванням його поправок та пропозицій на наступному пленарному тижні.