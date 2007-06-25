Українців до 2025 року стане менше на 12 мільйонів

Як стверджують представники Світового банку: у нас найгірші демографічні показники серед країн колишнього Радянського Союзу та Східної Європи.

Поліпшити їх можна лише збільшенням витрат на соціальну допомогу, охорону здоров‘я, освіту, та пенсійне забезпечення. Оскільки нині кожному п‘ятому українцю - за 60 років.

Аруп Банержі, керівник підрозділу економіки людського розвитку Світового банку: «Якщо не будуть впроваджені реформи, то в Україні 20 відсотків ВВП доведеться витрачати на пенсії, до десяти відсотків на систему охорони здоров‘я, стільки ж, на навчання та перекваліфікацію кадрів. І ще чотири відсотки ВВП піде на догляд за особами похилого віку. Отже, ці витрати можуть складати до половини ВВП. Такого навантаження не витримає економіка жодної країни».

ICTV