Скандал в Одесі: Потьомкінців міняють на Катерину

Сьогодні о пів на першу годину ночі понад півсотні невідомих молодиків організовано напали на півтора десятка козаків Чорноморського козацького товариства, що несли варту біля пам’ятника „Потьомкінцям-нащадки” в центрі Одеси, зав’язали бійку і погромили намет, де протягом тижня вівся збір підписів одеситів проти демонтажу пам’ятника військовим морякам і встановлення на його місці монумента російській імператриці Катерині II (одеські депутати ще називають його пам’ятником Засновникам міста).

„Враховуючи підлітковий вік деяких нічних нападників, - сказав майор Збройних Сил України у відставці Іван ГЕРАСИМЕНКО, - ми як досвідчені офіцери і козацькі тренери з фізичної підготовки не застосовували проти них бойових прийомів, що могли завдати серйозної шкоди здоров’ю. Але одного з бандитів, що кидався на козаків з кулаками, тренер з бойового гопака Микола МАТВІЄНКО таки скрутив і утримував десять хвилин на асфальті, доки козаки та решта нападників вимушено чекали прибуття нарядів міліції Приморського РВВС Одеси. Врешті-решт, його передали з рук в руки двом офіцерам міліції”.

Що характерно, зауважує І.ГЕРАСИМЕНКО, автомашини з силовиками прибули якраз перед моментом сутички, однак правоохоронці не поспішали зупиняти бійку, нав’язану козакам.

За словами авторитетного козацького отамана Сергія ГУЦАЛЮКА, випускника істфаку Одеського держуніверситету, „напад на невеличку козацьку варту відбувся практично синхронно з прибуттям до пам’ятника нарядів міліції та глухим блокуванням ротою внутрішніх військ України усіх входів-виходів на площу, де досі стоїть п’єдестал пам’ятника Потьомкінцям”.

Робилось усе, вважає С.ГУЦАЛЮК, „щоб не допустити підтримки козаків-вартових з боку інших членів козацьких товариств, викликаних по тривозі до пам’ятника. У подальшому міліція спільно з нападниками відтісняла козаків від монумента, куди пробивався 60-тонний підйомний кран та інша техніка для демонтажу скульптури. Ці протиправні дії ми, звісно, оскаржуватимемо у суді, продовжуємо також чекати відповідей на свої звернення від прокурорських органів, керівництва Одеської облдержадміністрації та Секретаріату Президента з приводу встановлення монумента Катерині II на місці пам’ятника Потьомкінцям”.

Станом на 9 ранку понеділка більшу частину пам’ятника демонтовано.

Заступник начальника УМВС України в області Дмитро ФУЧЕДЖІ, що координував дії правоохоронців, вважає силові дії міліції та внутрішніх військ проти Українського козацтва „законними”, оскільки правоохоронці лише забезпечували виконання рішення депутатської більшості Одеської міськради, що „передбачає переміщення пам’ятника Потьомкінцям на іншу вулицю”. А представник місцевої фірми „Реставратор”, близької до депутата міськради Руслана ТАРПАНА (фракція „Народна опозиція”), який відмовився представитися, пред’явив журналістам копію Дозволу голови Державної служби з питань національної культурної спадщини Мінкультури і туризму Миколи КУЧЕРУКА на це переміщення, яке почав уночі здійснювати „Реставратор”.

Як повідомляв УНІАН, активісти козацьких організацій Одещини, а також парторганізацій ПРП, НРУ УРП „Собор”, УНП, громадянського руху „Народна самооборона” та інших зупинили 20 червня поточного року спроби будівельної фірми, близької до депутата-мільйонера Одеської міськради Р.ТАРПАНА, звести 2-метрову металоогорожу й почати демонтаж пам`ятника «Потьомкінцям – нащадки» у центрі міста. І найближчим часом будуть всіма силами протистояти намірам встановити на цьому місці монумент російській імператриці Катерині II, чого добивається проімперськи настроєна група депутатів міськради, передусім представники фракції Партії регіонів і „Народна опозиція”.

«Спроби втілення в життя цих намірів здатні зруйнувати міжнаціональну згоду в місті, - говориться у спільному зверненні козацьких товариств і політпартій до керівництва держави і місцевих органів влади, - образити національні почуття українців, які становлять три чверті населення Одеси, представники інших народів, раніше гноблених царизмом. Кому збираються звести пам`ятник? Лютому ворогові української нації, що дотла зруйнував українську державність, влаштував для євреїв межі осідлості, нещадно знищував кримських татар і калмиків».