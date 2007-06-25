Камерон Діаз образила перуанців своєю сумкою (фото)

Голлівудська актриса Камерон Діаз вибачилася перед жителями Перу за напис на своїй сумці, яка викликає у перуанців неприємні асоціації з маоїстами.

Актриса приїхала у місто-фортецю стародавніх інків Мачу Пічу з сумкою оливкового кольору із зображенням червоної зірки і написом китайськими ієрогліфами «Служити народу», повідомляє Сегодня з посиланням на АР.

Це одне з улюблених гасел колишнього лідера КНР Мао Цзедуна. Проте у перуанців воно асоціюється з партизанами-маоїстами, які в 1980-х роках розв`язали в країні кровопролитний конфлікт, який забрав життя 70 тис. чоловік.

«Я приношу щирі вибачення всім тим, кого ненавмисно образила. Цю сумку я купила під час туристичної поїздки до Китаю і до кінця не розуміла значення написаного на ній слогану», - йдеться в заяві Діаз.