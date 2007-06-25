В УНІАН відбудеться прес-конференція “Рейдерська атака на “Київмлин”

Сьогодні, 25 червня об 11-30 в УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Рейдерська атака на відкрите акціонерне товариство “Київмлин”. Учасники прес-конференції: генеральний директор відкритого акціонерного товариства «Хліб Києва» Олег Пономарьов, народний депутат V скликання, секретар Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Василь ВОЛГА, керівник юридичної служби ВАТ «Київмлин» Василь Мартиненко. На прес-конференції буде обговорено питання щодо загрози зупинки стратегічно важливого підприємства “Київмлин” і забезпечення киян хлібною продукцією, а також рейдерства як прояву політичної дестабілізації в країні. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.