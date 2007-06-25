130 вузів України залишились без ліцензій (перелік)

Міністерство освіти і науки України оприлюднило список зі 130 вузів і філіалів вищих навчальних закладів, яким анульовано ліцензії чи припинена діяльність за порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та чинного законодавства. Таким чином, вузи, які увійшли у цей список, не можуть здійснювати освітню діяльність і набирати студентів.

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