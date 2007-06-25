Маршрутка врізалася в дерево: 14 постраждалих

На 87-му км автодороги "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ", поблизу с.Красне Березанського району Миколаївської області водій мікроавтобуса „Мерседес” не впорався з керуванням, з`їхав в лівий по ходу руху кювет, де скоїв наїзд на дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та 13 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей 1996 та 2000 років народження, отримали травми. Всі постраждалі доставлені до лікарень.