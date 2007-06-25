На вокзалі міліція затримала луганчанина, озброєного Калашниковим
12:29, 25 червня 2007Суспільство
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Плюс два штик-ножі
У місті Хмельницькому на залізничному вокзалі працівниками міліції затримано 20-річного жителя Луганської області, у якого вилучено автомат Калашникова та два штик-ножі.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
Всього за добу за незаконне зберігання зброї затримано 10 осіб. У правопорушників вилучено автомат, два карабіни, гвинтівку, пістолет, обріз мисливської рушниці, п’ять одиниць саморобної вогнепальної зброї та 67 набоїв.
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