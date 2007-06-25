Брат Калиновського котить бочку на Фірташа

Колишній пасинок бізнесмена Дмитра ФІРТАША Олександр КАЛИНОВСЬКИЙ допускає, що аварію, в якій звинувачують його брата Сергія КАЛИНОВСЬКОГО і в результаті якої загинули двоє людей, міг організувати Д.ФІРТАШ.

Про це О.КАЛИНОВСЬКИЙ сказав в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» №130 від 25 червня ц.р.

«Я думаю, що організувати цю акцію міг Дмитро ФІРТАШ, колишній чоловік моєї матері», - сказав Олександр КАЛИНОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що напередодні аварії в біду ледь не потрапила його дружина. «У неї зламалася машина, і вона взяла мій спортивний «Бентлі». Я їхав на своєму авто за нею і раптом побачив, що в «Бентлі» буквально відвалюється колесо! Я попросив її терміново зупинитися, і ми відігнали машину на СТО. Там нам сказали, що колесо хтось відкрутив», - розповів О.КАЛИНОВСЬКИЙ.

Він пов`язує те, що відбувається, з тим, що його мати вирішила вступити з Д.ФІРТАШЕМ у майновий спір.

За словами О.КАЛИНОВСЬКОГО, кілька років тому його мати підписала з Д.ФІРТАШЕМ мирову. За цією угодою їй повинні виплатити 36 млн. доларів США і віддати дві 4-кімнатні квартири в центрі столиці.

О.КАЛИНОВСЬКИЙ відзначив, що квартири Д.ФІРТАШ віддав відразу, але виплатив тільки половину зазначеної в угоді суми. «Ми намагалися вирішити це питання миром. Але нас і слухати ніхто не хотів. Погрожували, що розправляться зі мною і Сергієм», - додав він.

На питання, чи погрожував Д.ФІРТАШ йому особисто, О.КАЛИНОВСЬКИЙ відповів: «Ні. Після втечі з сім`ї він жодного разу не розмовляв з нами навіть по телефону».

При цьому він повідомив, що звернувся до суду Великої Британії з вимогою передати матері 50% акцій бізнесу Д.ФІРТАША – вартістю близько 1,8 млрд. євро.

Кажучи про свого брата, О.КАЛИНОВСЬКИЙ відзначив, що на момент аварії він був абсолютно тверезий.

Він також сказав, що його брат не збирався бігти з країни, про що два тижні тому повідомляли правоохоронні органи. За словами О.КАЛИНОВСЬКОГО, його брат хотів вилетіти до Ізраїлю на лікування, про що попередив слідчого і одержав його згоду на виїзд з країни.

На уточнююче питання, чи є письмовий дозвіл на виліт, О.КАЛИНОВСЬКИЙ відповів: «Ні. Але в чинному законодавстві не сказано про те, що ми повинні мати на руках такий документ. Досить усної згоди представника правоохоронних органів».

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю С.КАЛИНОВСЬКОГО - молодшого сина великого нафтового бізнесмена Зиновія КАЛИНОВСЬКОГО і екс-дружини співвласника «РосУкрЕнерго» Д.ФІРТАША Марії ФІРТАШ - сталася 30 травня близько 5-ї години ранку. BMW М6, за кермом якого був С.КАЛИНОВСЬКИЙ, врізався у припарковані "Жігулі" на бульварі Шевченка, 23 в Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці. З С.КАЛИНОВСЬКИМ у машині їхала його 25-річна подруга, яка через декілька днів померла від одержаних травм.