Чоловік повісив свого 5-річного родича

У Херсонській області 30-річний чоловік убив свого 5-річного кузена.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС у Херсонській області, трагедія сталася 24 червня у селі Дмитрівка Каховського району.

Як з’ясували правоохоронці, того дня у гості до місцевої жительки приїхав її 30-річний син, який рік тому звільнився з в’язниці, де відсидів за умисне вбивство. Тітка гостя разом із 5-річним сином прийшла зустрітися з племінником.

Після вживання алкогольних напоїв гість став поводитися агресивно, нападати на людей, трощити меблі. Родичі втекли, забувши забрати 5-річного хлопчика. Зловмисник повісив дитину на паркані, перед цим розбивши їй голову.

Міліція, яка прибула за викликом сусудів, зняла з петлі і викликала швидку допомогу. У лікарні дитині діагностували черепно-мозкову травму, крововилив, внутрішньочерепну гематому та мозкову кому. Хлопчик прожив кілька годин і помер.

Згодом міліціонери затримали у селі підозрюваного у вбивстві. Він поводився неадекватно, кричав і кидався на міліціонерів.

Щодо затриманого вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).