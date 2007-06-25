В Італії вбили 29-річну українку

Про смерть 29 - річної Світлани Селіверстової, мешканки Корабельного району міста Миколаєва, яка виїхала на заробітки до Італії два з половиною роки тому, сім`я загиблої дізналася 21 червня цього року. Дівчина, яка подзвонила родичам Світлани, представилася подругою і сказала, що трагедія відбулася ще 19 червня, але ніхто нібито не наважувався повідомити матері загиблої трагічну звістку. «Світлану знайшли мертвою в місті Реджіо-Калабріо, там, де вона проживала. Щоб забрати її тіло до України, вам треба буде заплатити 5 -7 тисяч євро» - і на цьому зв`язок обірвався. Від одержаної звістки матері Світлани стало погано, їй викликали «Швидку». Повірити у те, що Світлана, котра працює в Італії гувернанткою, померла своєю смертю - не міг ніхто, тому що напередодні в неділю, 17 червня, Світлана дзвонила рідним, ділилася планами на найближче майбутнє... Сестра Світлани, Людмила зв`язалася по телефону з жінкою, яка сама родом з Миколаєва, і яка обіцяла по-материнському доглянути за нею. Проте, почувши звістку про смерть молодої жінки, вона відповіла, що допомогти нічим не може - « Я в іншій частині Італії, на півночі країни, а на півдні у мене немає знайомих». Друга ж знайома, що знаходиться в Римі, з якою незабаром зв`язалися рідні Світлани, запевнила, що допоможе через своїх знайомих в посольстві переправити труну з тілом в Україну, і це буде коштувати набагато дешевше, ніж та сума, яка називалася раніше. Крім того, вона сказала родичам, щоб вони нікуди самі більше не зверталися - вона, мовляв, залагодить все сама.

Але ближче до вечора повідомила, що нічим не зможе допомогти, оскільки цією справою займається поліція містечка, де українку виявили мертвою.

Сестрі Світлани вдалося зв`язатися з посольством України в Італії, і вийти безпосередньо на консула - Руслана СЕМЕНЧЕНКА. Наступного дня він повідомив, що даною справою займається поліція, оскільки Світлана померла не своєю смертю. Попередня версія - вбивство...

...Семирічна дочка Світлани, що виросла без батька, - він трагічно загинув, коли дитині не було і року, залишилася тепер і без матері (Катя проживала і проживає зараз разом з бабусею і сестрою своєї мами).

В даний час питанням доставки тіла загиблої на батьківщину займається посольство України.

Миколаївська обласна інтернет-газета