Погода до кінця червня

26 червня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних областях дощі, грози, вдень місцями сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с. На решті території без опадів, лише вночі у східній частині, а ввечері і в північних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°; вдень 27-32°, на крайньому заході місцями 23-25°. На Закарпатті: дощ, гроза, вдень місцями сильний дощ, град, шквали 17-22 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; в горах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 27-28 червня буде мінлива хмарність. У західних областях без опадів; вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У північних (окрім Сумської), Черкаській, Вінницькій областях вночі 27 червня пройде короткочасний дощ, гроза, 28 червня місцями невеликий дощ; вдень без опадів; вітер південно-західний з переходом вдень 28 червня на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий; температура вночі 27 червня 13-18°, 28 червня 10-15°; вдень 21-26°. На решті території очікуються короткочасні дощі, місцями сильні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, лише 27 червня у Криму, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях без опадів; температура вночі 14-19°, місцями 20-22°; вдень 24-29, у південній частині та східних областях 30-35°. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 27 червня 12-17°, 28 червня 9-14; вдень 21-26°; в горах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

29-30 червня без опадів, лише у східних областях, 29 червня і в Криму та Приазов`ї, а вдень 30 червня і у західних областях пройдуть окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі у західних, північних, центральних областях 8-14°, на решті території 14-20°; вдень 21-27°, 29 червня в Криму та Приазов`ї до 30°.

1-5 липня - без опадів, лише 5 липня у західних областях очікуються грозові дощі. Очікується поступове підвищення температури, починаючи із західних областей, вночі до 19-25°, вдень до 28-34°, 3-4 липня у західній половині, 5 липня в Україні місцями 36-37°.

У м. Києві та області 26 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 30-32°; по області вночі 13-18°, вдень 27-32°.

27-28 червня буде мінлива хмарність. Вночі пройде короткочасний дощ, гроза, 28 червня невеликий дощ, вдень переважно без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 27 червня 13-18°, 28 червня 10-15°; вдень 21-26°.

29-30 червня – без опадів. Температура вночі 8-14°, вдень 21-27°.