Янукович на прес-конференції підіб`є підсумки першого півріччя 2007 року

У середу, 27 червня, о 10.00 розпочнеться прес-конференція прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА за підсумками першого півріччя 2007 року: “Компетентність, лідерство, результативність”. Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, прес-конференція відбуватиметься у Президент-отелі “Київський” (вул.Госпітальна, 12, Конгрес-хол). Акредитація за телефонами: 256-75-81, 256-75-82.

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