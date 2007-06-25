Янукович на прес-конференції підіб`є підсумки першого півріччя 2007 року
13:56, 25 червня 2007Суспільство
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У середу, 27 червня, о 10.00 розпочнеться прес-конференція прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА за підсумками першого півріччя 2007 року: “Компетентність, лідерство, результативність”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, прес-конференція відбуватиметься у Президент-отелі “Київський” (вул.Госпітальна, 12, Конгрес-хол).
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