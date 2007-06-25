Шуфрич поїхав зміцнювати Тузлу

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ прибув до Криму з робочим візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, вранці Н.ШУФРИЧ прилетів до Керчі, де його зустрічали голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, мер Керчі Олег ОСАДЧИЙ, начальник ГУ МНС України в АРК полковник внутрішньої служби Олександр МАЗІЛІН та інші.

Спочатку керівник МНС відвідав Спеціальний морський загін МНС України, що дислокується в Керчі. "Н.ШУФРИЧ цікавився умовами роботи, життя і побуту рятувальників, а також питанням оплати їх непростої і небезпечної праці", - повідомили в МНС. Співробітники загону запевнили міністра, що грошове утримання їм виплачується без затримок.

У подальшій програмі візиту Н.ШУФРИЧА на півострів – відвідини Аршинцевської коси і острова Тузла, де ведуться роботи із зміцнення берегової смуги.