Суд визнав недійсним договір купівлі-продажу «Луганськтепловозу»

Господарський суд м. Києва частково задовольнив позов ВАТ «Дніпровагонмаш», визнавши недійсним договір купівлі-продажу 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз» і зобов`язавши покупця - ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) - повернути акції Фонду державного майна.

Про це УНІАН повідомив представник ВАТ «Дніпровагонмаш» Максим ЮХИМЕНКО, який бере участь в цьому судовому процесі.

За його інформацією, суд також визнав недійсними рішення ФДМУ щодо недопущення до конкурсу «Дніпровагонмашу», про визнання переможцем конкурсу ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод», а також наказ Фонду від 22 березня 2007 року про відновлення конкурсу.

За словами М.ЮХИМЕНКА, таке рішення було винесено судом сьогодні, 25 червня. Позов ВАТ «Дніпровагонмаш» було направлено в суд 29 березня цього року.

Довідка УНІАН. 23 березня ФДМУ провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За підсумками конкурсу переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. при стартовій ціні пакета 292 млн. грн.

На участь в конкурсі подали заявки чотири компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м. Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія, м. Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод").

Проте до конкурсу були допущені лише дві афільовані між собою компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод".

За інформацією представників МГЗК, вони були готові запропонувати за 76% держпакет акцій ВАТ «Луганськтепловоз» не менше 400 млн. грн.