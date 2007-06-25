Ющенко хоче знати, що робиться з землею у Пирогово

Президент України Віктор ЮЩЕНКО постановив розробити до 1 вересня заходи щодо розвитку Державного музею народної архітектури та побуту.

Про це йдеться в розміщеному на офіційному сайт глави держави указі «Про невідкладні заходи щодо розвитку Державного музею народної архітектури та побуту України».

Даним документом з метою забезпечення дальшого розвитку Державного музею народної архітектури та побуту України (м. Київ, с. Пирогово), збереження історико-культурної спадщини, створення належних умов для зберігання музейних експонатів, задоволення культурних потреб громадян Кабінету міністрів України доручається розробити за участю Національної академії наук України та затвердити до 1 вересня 2007 року план заходів із забезпечення повноцінного функціонування та розвитку Державного музею народної архітектури та побуту України.

Також доручається передбачити вирішення в установленому порядку питань, зокрема, щодо:

реконструкції існуючих та будівництва нових об`єктів на території музею, необхідних для зберігання, демонстрування музейних експонатів, проведення науково-дослідних робіт;

облаштування території музею, створення сучасної інфраструктури для відпочинку та обслуговування відвідувачів;

посилення охорони музею, забезпечення його пожежної безпеки.

Окрім того пропонується в в установленому порядку пропозиції щодо надання Державному музею народної архітектури та побуту України статусу національного.

Також указом рекомендується вжити в установленому порядку заходів щодо належного фінансування Державного музею народної архітектури та побуту України та передбачених цим Указом заходів, залучення для зазначених потреб додаткових джерел.

При цьому Кабінету міністрів України, Київській міській державній адміністрації пропонується забезпечити вирішення до 1 серпня 2007 року відповідно до законодавства питань щодо впорядкування землекористування на території Державного музею народної архітектури та побуту України та прилеглих до нього територій, уточнення меж земельних ділянок інших землекористувачів, припинення незаконного користування земельними ділянками на території музею та в його охоронних зонах; розглянути питання щодо можливості розширення території музею за рахунок прилеглих до нього територій; посилити державний контроль за додержанням визначеного відповідно до законодавства режиму території музею.

Генеральній прокуратурі України рекомендовано перевірити законність рішень Київської міської ради щодо надання земельних ділянок в охоронній зоні Державного музею народної архітектури та побуту України та вжити в разі необхідності в установленому порядку відповідних заходів реагування.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України доручено забезпечувати широке висвітлення діяльності Державного музею народної архітектури та побуту України, а також заходів, передбачених цим указом.