ГПУ заявляє про мільярдні збитки, яких завдали колишні вищі держчиновники

У Генеральній прокуратурі України заявляють про порушення 25 кримінальних справ стосовно осіб, які, займаючи вищі посади в органах державної влади та управління, завдали збитків інтересам держави на суму близько 1 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, вжито заходів до повного відшкодування завданих державі збитків.

Генеральною прокуратурою, підпорядкованими їй прокурорами, а також державними органами, підприємствами та організаціями пред`явлено 28 позовів про відшкодування усіх збитків. На теперішній час судами вже задоволено 8 позовів на загальну суму 426,1 млн. грн., інші позови перебувають на розгляді у судах.

У ГПУ зазначають, що прокурорською перевіркою виявлені корупційні оборудки у сфері проведення тендерів та закупівлі за державні кошти. Так, за результатами проведеного посадовцями Міністерства охорони здоров`я України у 2007 році "тендеру" з комерційною структурою укладено договір на закупівлю за державні кошти 27 автомобілів реанімобілів марки «Рено «Мастер», які не відповідали технічним вимогам та умовам тендерної документації.

«Отримані господарським товариством 12,3 млн. грн. бюджетних коштів ним привласнені, а усі свої борги за договором переведено на новостворену комерційну структуру «Євроспецтранс», яка наразі перебуває у стані банкрутства і не має реальної можливості виконати умови договору поставки. У подальшому, у 2009 році, ці ж автомобілі іншим господарським товариством були повторно продані державі в особі Міністерства надзвичайних ситуацій України за ціною вже 21,5 млн. грн., що, за висновком Головного контрольно-ревізійного управління України, призвело до втрат бюджету на суму 14,5 млн. грн. За вказаними фактами порушено кримінальну справу, яка на даний час розслідується Міністерством внутрішніх справ України», - повідомляє Генпрокуратура.

Водночас Генпрокуратурою пред`явлено до Господарського суду м. Києва позови про визнання недійсними рішень тендерних комітетів Міністерства охорони здоров’я і МНС України, укладених з комерційними структурами договорів поставки автомобілів та стягнення з останніх до державного бюджету понад 46,1 млн. грн. (з урахуванням санкцій). Рішеннями Господарського суду м. Києва від 23.03.2011 та від 31.03.2011 вказані позови задоволені повністю. Вживаються заходи до реального їхнього виконання.

Крім того, зазначають у ГПУ, безпрецедентні за обсягом факти розкрадання бюджетних коштів виявлено і у системі Держкомрезерву, який, як відомо, за Законом "Про державний матеріальний резерв" покликаний забезпечувати стратегічні потреби держави у матеріальних цінностях, необхідних у тому числі і при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Так, у 2008 році посадовими особами Держкомрезерву за істотно завищеною ціною з комерційною структурою було укладено контракт на закупівлю за рахунок бюджетних коштів для державного резерву 24,8 тис. тонн зерна пшениці. Незважаючи на те, що зерно за цим контрактом до резерву поставлене не було, за вказівкою керівництва Держкомрезерву було складено акти про його фактичну поставку, а в подальшому на рахунок комерційної структури за неотримане зерно перераховано державні кошти у розмірі 34,8 млн. грн.

Так само у 2010 році Держкомрезервом на рахунок одного з комерційних товариств було перераховано понад 243 млн. грн. бюджетних коштів за поставку цукру, який фактично поставлено не було.

За значно завищеними цінами для державного резерву у 2008 році також було здійснено закупівлю дизельного пального, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 24,2 млн. грн.

«Завдяки» вказаним оборудкам посадовими особами Держкомрезерву спільно з відповідними комерційними структурами державі завдано збитків на суму понад 245,4 млн. грн., йдеться у повідомленні.

За всіма виявленими фактами розкрадання державних коштів Генеральною прокуратурою України порушено кримінальні справи та пред`явлено (підготовлено) позовні заяви.

Завдяки вжитим заходам реагування вже на даний час державі в особі Держматрезерву повернуто матеріальні цінності на суму 80,9 млн. грн.

Нагадує Генпрокуратура і про тисячі вкладників "Родовід Банку", які «днювали і ночували під цією установою в надії отримати свої гроші, покладені на його рахунки».

«З метою поліпшення ситуації та захисту інтересів громадян Нацбанк виділив 1 млрд. грн. у вигляді рефінансування банку. Але і ці кошти були вкрадені керівництвом цього банку. Перевищивши повноваження, без погодження та дозволу Нацбанку, надано вказівку перерахувати сторонній особі за надання юридичних послуг лише по одній угоді 302 млн. грн., хоча банк має своїх юристів. Вказана особа притягується до кримінальної відповідальності, і з метою забезпечення спричинених державі збитків на його майно накладено арешт», - зазначають у ГПУ.

Також прокуратура заявляє, що у 2009 році керівництвом Міністерства охорони здоров`я і державного підприємства "Укрвакцина" було здійснено закупівлю у комерційної структури вакцини «Пентаксим» за значно завищеною ціною.

«Для проведення такої оборудки та розмитнення вакцини було подано фіктивний контракт з офшорною компанією та інвойси, складені від імені цієї компанії, яка не є ні виробником, ні постачальником вакцини. Внаслідок цих дій бюджет втратив понад 60 млн. грн. Явна незаконність цієї оборудки підтверджена і окружним судом штату Орегон (США), який за позовом державного підприємства "Укрвакцина" постановив стягнути на користь України близько 60 млн. дол. США», - заявляють у Генпрокуратурі, додаючи, що після набрання вказаним рішенням законної сили будуть вжиті заходи до його реального виконання та повернення незаконно отриманих коштів.