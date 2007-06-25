Ющенко радить Януковичу рівнятися на ”Криворіжсталь”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити прозорість і відкритість проведення приватизації в Україні.

Про це йдеться в листі Президента, адресованому прем`єр-міністру, копію якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Як наголошується в листі, непрозорі й неконкурентні умови приватизації можуть завдати значних збитків державі, негативно позначитися на міжнародному іміджі України, призвести до втрати довіри міжнародних інвесторів.

Як приклад затвердження практики «кулуарної приватизації» Президент наводить продаж пакетів акцій ВАТ «Луганськтепловоз» і ВАТ «Комсомольське рудоуправління».

«Такий стан справ викликає особливу стурбованість напередодні приватизації найпривабливіших державних об`єктів - ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Одеський припортовий завод», - наголошується в листі В.ЮЩЕНКА.

Президент наполягає, що при приватизації «Укртелекому» необхідно вилучити спецзв`язок, а при продажі «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) - комплекс із перевантаження аміаку. В.ЮЩЕНКО також вважає необхідним провести конкурс із продажу контрольного пакета «Укртелекому» перед продажем дрібних пакетів.

На думку Президента, мають бути розроблені «дорожні карти» приватизації даних об`єктів, а умови й порядок їх приватизації слід затверджувати рішенням Кабінету міністрів. Необхідно також відмовитися від встановлення умов щодо обмеження участі в конкурсі іноземних провідних транснаціональних компаній, а весь процес приватизації товариств має бути відкритим і прозорим, у тому числі й сам конкурс (на зразок продажу акцій ВАТ «Криворіжсталь), наголошується в листі.

Даний лист було направлено прем`єр-міністру на початку червня.