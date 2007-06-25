Ющенко пропонує ”чорноморам” мати спільні енергопринципи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував країнам-членам Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) виробити принципи спільної енергетичної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це він сказав сьогодні у своєму виступі на пленарному засіданні 15-го ювілейного саміту ОЧЕС, що відбувається сьогодні в Стамбулі. У своєму виступі В.ЮЩЕНКО окреслив пріоритети діяльності організації під час головування в ній України.

Президент вказав на потребу вироблення «основоположних принципів спільної енергетичної політики». «Саме так ми досягнемо більшої спільної вигоди і зменшимо загрозу використання енергетичних питань як інструментів зовнішнього впливу», – сказав він, нагадавши про ініціативу Азербайджану, Грузії, Литви, Польщі й України щодо створення спільного простору видобутку і транзиту енергоносіїв, озвучену під час Краківського енергетичного саміту у травні цього року. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що ця ідея знайде підтримку в країнах Чорноморського регіону.

Крім того, за його словами, під час головування в ОЧЕС Україна бачить серед пріоритетів діяльності реалізацію масштабних транспортних проектів та подальше зміцнення безпеки в регіоні, створення Чорноморської зони вільної торгівлі, розвиток міжнаціонального діалогу.

«Ми щиро вітаємо активні зусилля для згуртування країн регіону, які були виявлені під час головування Сербії і яких зараз докладає Туреччина. Хочу запевнити, що Україна продовжить цю роботу після переходу до неї головування в ОЧЕС з 1 листопада», – сказав Президент, відзначивши також, що наша країна поділяє цілі і завдання, відображені у Стамбульській декларації, яку сьогодні мають підписати учасники саміту.

«Наша спільна місія залишається незмінною – підтримувати ідею динамічної багатосторонньої співпраці у політичному, економічному, культурному ареалі Чорного моря», – підкреслив Президент України.

Щодо реалізації транспортних проектів, зазначив він, то Чорноморський регіон належить до світових лідерів за своїм транзитним потенціалом.

«Київ пропонує зосередити основну увагу на втіленні масштабних проектів і програм, пов’язаних з розвитком шляхів сполучення і створенням міжнародних транспортних коридорів», – сказав В. Ющенко. За його словами, українська сторона також високо оцінює ідею спорудження кільцевої швидкісної автомобільної дороги навколо Чорного моря та зацікавлена у розвитку магістрального морського сполучення між країнами-учасницями ОЧЕС. На переконання Президента, такі проекти «матимуть неоціненне значення», зважаючи зокрема на очевидне пожвавлення туризму й торговельних зв’язків.

«Настав час на практиці перейти до створення Чорноморської зони вільної торгівлі, заснованої на правилах і нормах СОТ. Це – ще один ключ до глибшої і активнішої інтеграції між нашими державами», – також зазначив Президент України.