БЮТ проводить запис добровольців у депутати по телефону (номер)

Столична парторганізація Блоку Юлії Тимошенко починає формувати список кандидатів у депутати Київради, вибори яких, за прогнозами політиків, повинні відбутися після дострокових виборів до Верховної Ради.

Як повідомив УНІАН член президії фракції БЮТ у Київраді Олександр БРИГИНЕЦЬ, київський БЮТ вирішив уже сьогодні почати складати списки кандидатів для того, щоб до Київради потрапили найкращі й найбільш гідні кияни.

За його інформацією, на першому етапі приймаються заявки від усіх активних киян, які розділяють позицію БЮТ. Їм достатньо подзвонити за телефоном 8 (044) 255-19-94 і висловити своє бажання стати кандидатом у депутати Київради. Потім з усіх бажаючих шляхом співбесіди і анкетування буде відібрано 1 тис. 35 кандидатів у депутати. Планується, що далі кожний із них буде закріплений за невеликою ділянкою Києва, (а таких ділянок 1 тис. 35) і за результатами діяльності буде складено список із 120 активістів, які стануть кандидатами у депутати на вибори в міську раду.

О.БРИГИНЕЦЬ висловив переконання, що така демократична система відбору кадрів дасть Київраді «фанатичних захисників інтересів киян», яких, за його словами, мало в нинішньому складі Київради.